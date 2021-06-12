В России 12 июня 2021 выявлено 13 510 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван Макеев

В России за минувшие сутки выявили 13 510 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 701. Второе место по количеству инфицированных COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 889 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 867.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из заразившихся около 16,1 процент не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 399 летальный исход, а выздоровели 9 986 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на субботу, 12 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 193 964 человек. Жертвами инфекции стали 126 073заразившихся, всего выздоровело 4 792 169 заболевших.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган объяснил, почему сейчас растет заболеваемость коронавирусом. Эксперт пояснил в интервью kp.ru, какими путями идет эволюция инфекции и как нужно реагировать на эти изменения.