Греция продлила до 21 июня 2021 разрешение на въезд россиян в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция продлила на неделю, до 21 июня, разрешение на прежний порядок въезда в страну для иностранных граждан ряда стран, включая России.

С 14 мая страна открыла границы для туристов, но не из всех стран. Запрет не распространяется на граждан государств-членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 23 стран, в том числе и России.

Граждане из данного списка стран могут въехать в страну любым способом и любыми транспортными средствами. При этом россияне ранее могли посетить Грецию, но исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сегодня въезд разрешён через все международные аэропорты страны.

За день до прибытия в Грецию необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), размещённую на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные. Заполненная форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом путешественника, она необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить наличие этой формы перед посадкой в самолет. По прилету нужно показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

При въезде необходимо предъявить либо сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за две недели до поездки, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 и наличии антител. Указанные документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, а также русском языках, и должны быть выданы государственным органом, в соответствии с законодательством.

Такая обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше.

Напомним, ранее Греция открыла въезд для туристов, привитых «Спутником V».