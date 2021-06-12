Умер Игорь Железовский, шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту. Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС

Утром в субботу, 12 июня, в возрасте 58 лет ушел из жизни советский конькобежец, шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский. О смерти спортсмена сообщил исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Железовский скончался сегодня утром», - приводит ТАСС главы Союза конькобежцев.

Игорь Железовский стал серебряным призером на Олимпийских играх в Калгари 1988 года и получил бронзу на Олимпийских играх в Лиллехаммере 1994 года на дистанции 1000 метров. Кроме того, на счету спортсмена шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье. Золото он завоевал на чемпионатах мира в 1985, 1986, 1989, 1991-1993 годах, а также получил бронзовую награду мирового первенства в 1990 году.