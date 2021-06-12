Вода в Москве-реке и на Балтике теплее, чем на побережье Крыма Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области на сегодняшний день прогрелась сильнее, чем в Черном море на побережье Крыма. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, ночные температуры в Москве высокие, и они не позволяют воде остыть. По его мнению, к воскресенью, 13 июня, что в Москве-реке вода будет 20 градусов. «Кстати говоря, эта температура выше, чем на побережьях Крыма… Калининград и Москва обогнали Крым», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Специалист также выделил юг Балтийского моря. Он пояснил, что там не только солнечная погода, но и температура выше, чем в Москве. Так в Санкт-Питербурге прогнозируют 24-28 градусов. В Калининграде 25-28, а температура воды прогрелась 18 градусов. «Вот куда надо ехать», заявил он.

Кроме того, температура воды в Азовском море прогрелась до 22 градуса. Синоптик указал на то, что само море неглубокое, и быстро прогревается.

Вильфанд отметил, что у берегов Феодосии вода сегодня прогрелась до 16 градусов, в Алуште – до 17 градусов тепла.