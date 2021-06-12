"Бессмертный полк" не будет проводиться в традиционном формате 24 июня 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО

Организаторы отменили проведение в традиционном формате шествия «Бессмертный полк», которое было запланировано на 24 июня 2021 года, в годовщину Парада победителей 1945 года. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, указав на то, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией до сих пор есть.

«Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия», - приводит ТАСС слова сопредседателя Центрального штаба, которая отметила, что в этом году тоже акцию не будут проводить очно.

Напомним, акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая текущего года, однако также ее не стали проводить в традиционном очном режиме. Она прошла в онлайн-формате, каждый российский субъект получил свой поток трансляции. Тогда же Цунаева заявила, что организаторы надеются на проведение шествия в офлайн-формате в конце июня.