Путин назвал помощь другим странам с вакциной от коронавируса ответственностью России

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощь другим странам с вакциной от коронавирусной инфекции является ответственностью России как ведущей научной державы перед всем миром. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства заявил, что мощь российской научной школы ярко проявилась в 2020 году, когда «люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса». «И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», - сказал президент в субботу, 12 июня, в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

Путин отметил, что российские ученые в кратчайшие сроки создали эффективную и безопасную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для россиян, но и оказать жизненно важную помощь другим странам. «И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.