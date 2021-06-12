Путин вручил звезды Героев Труда пятерым россиянам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин вручил пятерым россиянам звезды Героев Труда. Награды они получили «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В субботу, 12 июня, в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год российский лидер наградил званием героя Труда России замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, капитан-наставника «Дальневосточного морского пароходства» Геннадия Антохина, а также машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.

Кроме того, президент вручил Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год, которую получил митрополит Иларион, а также оперная певица Хибле Герзмаве и скульптор Александр Рукавишников.

Президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова получила награду за выдающиеся достижения в области благотворительности, а член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова была отмечена достижением в области правозащитной деятельности.