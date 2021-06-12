Фото няни, с которой без вести пропала 2-летняя девочка в Видном, публикуют следователи. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет возбудил дело о похищении двухлетней девочки в Подмосковье.

Как сообщает следствие, в минувшую пятницу, 11 июня, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, заявив об исчезновении дочери. Сообщается, что девочка находилась под присмотром знакомой женщины, которая вечером увела ее из дома в неизвестном направлении.

При этом женщина и девочка попали на камеру. Главное следственное управление СК РФ по Московской области опубликовало снимки на своем сайте. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что мать пропавший девочки одна воспитывала еще двоих детей. На помощь она периодически звала няню, а сама уходила на работу.