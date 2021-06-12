Полицейские США применили удушающий прием при задержании подростка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция американского города Глендейл, штат Калифорния, использовали запрещенную тактику удушения при задержании били 17-летнего подростка за кражу в магазине. Кроме того, правоохранители начали бить молодого человека по лицу.

Один сотрудник в штатском ударил подростка кулаком, а другой пнул его ногой в лицо. Позже они применили тактику удушения, и задержанный кричал, что не может дышать. Молодой человек получил травмы глаза и головы.

Правоохранителей отстранили от службы, а подростку предъявили обвинение в мелком воровстве и сопротивлении аресту.

Напомним, в прошлом году из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании полицейский, в США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В апреле коллегия присяжных заседателей признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы.