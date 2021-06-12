Китайские ученые нашли 24 новых вида коронавируса у летучих мышей Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и нашли 24 новых вида коронавирусной инфекции у летучих мышей.

После изучения образцов слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года, эксперты обнаружили в собранном материале более двух десятков геномов COVID-19 и выявили четыре коронавируса, которые схожи с SARS-CoV-2, ставшим причиной пандемии.

По мнению специалистов, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей. Ученые заявляют, что эти рукокрылые являются отличным природным резервуаром для патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у человека.

«Кроме летучих мышей и людей, коронавирусная инфекция может заражать многих домашних и диких животных, в том числе свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», - отмечается в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Cell.

Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения назвал версию передачи коронавируса нового типа летучими мышами наиболее вероятной.