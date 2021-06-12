Байден один проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома, американский лидер считает, что такой формат общения «со свободной прессой» является наиболее подходящим.

Накануне стало известно, что встреча Байдена и Путина пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку. Кроме того, введут временное ограничение на использование воздушного пространства в Женеве.

Напомним, ранее сообщалось, что американский и российский лидеры собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека, а также «все волнующие его вопросы». Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при «агрессивных действиях».