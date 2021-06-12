Депутат Бальбек отреагировал на слова главы "Нафтогаза" о рисках "войны" из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Россия не собирается воевать ни с кем из-за газа. Так депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабному военному конфликту.

По словам российского депутата, украинские чиновники уверены, что «их разглагольствования о том, как все должны общаться с Россией, самые правильные».

При этом Бальбек отметил, что свои энергетические интересы Россия «никому в обиду» не даст, а коллективную Европу вполне устраивает российская позиция.

«Европейский мир на собственном опыте знает, что Россия - надёжный экономический партнёр, в отличие от той же Украины», - приводит RT слова парламентария.

Ранее главы «Нафтогаза» беседе с Bloomberg заявил, что наихудшим сценарием после постройки «Северного потока - 2» является не только потеря Украиной большой части ВВП. «Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», - заявил Витренко.

Напомним, 4 июня Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока – 2!, объявил о техническом завершении строительства морской части первой нитки трубопровода. Уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Ранее сообщалось, что работы строительство трубопровода должно завершиться до конца текущего года.