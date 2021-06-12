Общество «Знание» установило рекорд России по числу онлайн-участников в квиз-игре команд

Более 8 тысяч человек из 315 городов приняли участие в отборочном этапе Всероссийского квиз-марафона, организованного Российским обществом «Знание».

Более 8 тысяч человек из 315 городов приняли участие в отборочном этапе Всероссийского квиз-марафона, организованного Российским обществом «Знание». Интеллектуальное состязание прошло 12 июня и привлекло большое количество молодежи из всех регионов страны. Марафон стал самым масштабным мероприятием подобного формата: общество «Знание» установило рекорд России по проведению квиз-игры с самым большим числом команд, играющих одновременно в онлайн-формате. В соревновании приняли участие 1278 команд, и этот факт был зафиксирован в Книге рекордов России во время прямого эфира марафона.

Первые места в рейтинге самых умных и эрудированных заняли команды из Йошкар-Олы, Москвы, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Ребята состязались в знании истории и географии России, отвечали на вопросы о науке, культуре, искусстве и спорте. Болельщики наблюдали за игрой команд в прямом эфире в официальной группе общества «Знание» в социальной сети Вконтакте, а также на сайте марафона.

По результатам игры 500 команд, набравших больше всего баллов, выходят в следующий этап. Ребята будут бороться за право приехать в Москву на финальный турнир квиз-марафона. Полуфинал проведут 19 июня в разных городах России в очном формате. После подведения итогов 100 самых интеллектуальных команд отправятся в столицу России на финальную битву умов, которая пройдет 26 июня.

Всех финалистов ждут призы: организаторы конкурса вручат каждому участнику сертификат на поездку по России. Десять команд, победивших в финале, а так же пять команд, которые будут объявлены лучшими в специальных номинациях, выберут путешествие в одно из самых туристически привлекательных мест нашей страны. В списке этих достопримечательностей - Плато Путорана, озеро Байкал, Карелия, Камчатка и Алтай.

- Широкий охват и география участников показывает, что формат развлекательных интеллектуальных конкурсов востребован среди молодых людей, - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Для многих это прекрасная возможность проявить себя, познакомиться со своими сверстниками, а также провести время с пользой. Кроме того, это уникальный шанс посетить Москву и стать частью грандиозного масштабного мероприятия, где соберутся пятьсот умных талантливых молодых людей со всей России. Мы с нетерпением ждем полуфинала, чтобы пообщаться со всеми участниками вживую, получить обратную связь и планировать новые активности, которые будут отвечать интересам молодежи и мотивировать ее на развитие и поиск новых знаний

Еще одним поощрением в ходе конкурса являются баллы, которые участникам начисляет партнер квиз-марафона платформа «Другое Дело». Эти баллы ребята смогут обменять на различные призы, например, на автограф космонавта или на подписку в онлайн-кинотеатрах, на билеты Чемпионата Европы по футболу, посещение Байконура или стажировку в крупных отечественных и международных компаниях. Каждый участник финала получит по две тысячи баллов, полуфиналистам начислят по тысяче баллов, остальным участникам - по 500 баллов.