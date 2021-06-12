Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в ближайшие часы пройдет дождь, в некоторых районах возможна гроза с усилением ветра до 17 м/с, сообщило столичное управление МЧС.

Ухудшение погодных условий ожидается с 13.30 до 23.00, говорится на сайте ведомства. Спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличить дистанцию с двигающимися впереди автомобилями. Также автомобилистам советуют не совершать внезапные маневры.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Центральный федеральный округ придет потепление в ближайшие воскресенье, 13 июня.

По прогнозам синоптиков, повышение температуры воздуха на 1-2 градуса можно ожидать к началу следующей недели. Днем температура будет в районе 20-25 градусов тепла и ночи будут теплыми - 10-15 градусов, а также будет солнечнее, чем на уходящей неделе. В Гидрометцентре отметили, что подобная погода была характерна для лета в 1960-1990-е годы.