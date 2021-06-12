Путин призвал расширить вакцинацию россиян Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что вакцинация населения от коронавируса должна расширяться.

Как отметил глава государства в разговоре с лауреатами государственных премий за 2020 год, на 18 миллионов вакцинированных россиян не зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений от COVID-19. Такой показатель убедительно доказывает, что вакцинация должна быть шире, сказал Путин.

Объем производимой вакцины позволяет привить всех желающих россиян, подчеркнул президент. Вместе с тем, он обратил внимание, что пока население относится к вакцинации с осторожностью.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин попросил правительство, регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию России мигрантов. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация иностранцев в России начнется через месяц-два.