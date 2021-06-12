Детские сады и больницы в Москве будут работать с 15 по 19 июня 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве детские сады поликлиники и больницы будут работать с 15 по 19 июня 2021 года в штатном режиме, рассказали в Оперштабе столицы.

Эти же дни для органов исполнительной власти будут нерабочими, в том числе не будет вестись прием граждан и корреспонденции. Учреждения дополнительного образования с 15 по 19 июня 2021 приостановят свою деятельность.

Напомним, 12 июня 2021 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.

Как писал kp.ru, также власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года.