В Москве не планируют вводить режим пропусков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим и увеличивать штрафы за нарушения правил эпидемиологической безопасности, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такие меры московскими властями даже не обсуждались, заявила она в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, 12 июня 2021 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.

Также в Москве с 13 по 20 июня 2021 закрываются детские игровые зоны и фуд-корты.