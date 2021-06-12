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Общество12 июня 2021 17:39

Песков – о возможности введения нерабочих дней с 15 по 19 июня в России: Пока решений нет

Пресс-секретарь президента России прокомментировал введенные в Москве меры
Абдулла ШАКИРОВ
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На федеральном уровне пока нет решения сделать следующую неделю нерабочей, сообщил Песков

На федеральном уровне пока нет решения сделать следующую неделю нерабочей, сообщил Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения распространить выходные дни на период с 15 по 19 июня 2021 года на федеральном уровне пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подразделения администрации президента, отвечающие за организацию мероприятий, будут работать в обычном режиме, передает РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, введение в Москве нерабочих дней с 15 по 19 июня 2021 – это реализация особых региональных полномочий местных властей, пишет ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 12 июня 2021 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.