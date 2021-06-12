Гинцбург раскритиковал рекомендации врачей переболеть COVID: Так можно стать инвалидом

Восстановление от коронавируса может занять до полугода и сопровождаться осложнениями Фото: Артем КИЛЬКИН

Советы некоторых медиков о том, что для защиты от коронавируса им якобы нужно переболеть, могут стать губительными, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это в корне неправильно – люди становятся инвалидами», – сказал Гинцбург во время встречи президента России Владимира Путина с лауреатами государственных премий в Кремле.

Как подчеркнул глава центра имени Гамалеи, человек может восстанавливаться от COVID-19 до полугода, при этом переболевший может получить различные осложнения.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России было выявлено 13 510 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве, где заболел 6 701 человек.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган объяснил, почему сейчас растет заболеваемость коронавирусом. Эксперт пояснил в интервью kp.ru, какими путями идет эволюция инфекции и как нужно реагировать на эти изменения.