Spiegel: Власти Германии пригрозили Telegram штрафом 55 миллионов евро

Власти Германии пригрозили Telegram штрафом в десятки миллионов евро, сообщили немецкие СМИ Фото: REUTERS

Власти Германии потребовали от мессенджера Telegram указать контактное лицо в ФРГ, чтобы иметь возможность направлять модераторам требования об удалении запрещенного контента. Владельцам мессенджера грозит штраф в 55 миллионов евро, сообщает журнал Der Spiegel.

В Министерстве юстиции Германии заявили, что Telegram обязан быть доступным для властей, оперативно удалять противоправный контент и передавать данные пользователей следственным органам. Поскольку мессенджер не имеет в стране контактного лица, германские власти опасаются, что приложение продолжит использоваться злоумышленниками в противозаконных целях.

По информации немецких СМИ, в прошлом месяце следователи неоднократно направляли официальные запросы представителям Telegram в Дубае, однако ответов не последовало.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 года в отношении мессенджера миллиардера Павла Дурова возбудили дело за публикацию призывов к подросткам принимать участие в незаконных митингах. Сообщалось, что Telegram могут оштрафовать на 8 миллионов рублей.