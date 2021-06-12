Лидер сборной Дании Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией на Евро

Полузащитник сборной Дании Эриксен в матче чемпионата Европы против сборной Финляндии потерял сознание после столкновения
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в матче чемпионата Европы против сборной Финляндии потерял сознание после столкновения.
Футболист упал у края поля на 43-й минуте игры. Врачи пытались реанимировать Эриксена, используя, в том числе дефибриллятор.
В настоящий момент игрока унесли с поля на носилках, игра приостановлена, сообщается в Twitter УЕФА.
Матч между сборными Дании и Финляндии проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». Напомним, в одной группе с ними играет сборная России. Четвертый участник квартета B – национальная команда Бельгии.
Сборная России пожелала здоровья датскому футболисту:
- Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что всё обойдётся, - - говорится в сообщении сборной России в Twitter.
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