Военнослужащие авиабазы Хмеймим отметили День России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошли мероприятия в честь Дня России. В рамках празднования военнослужащих наградили медалям и грамотами.

Начались мероприятия с минуты молчания в память о погибших в борьбе с международным терроризмом, затем под звуки оркестра военнослужащие возложили цветы к памятнику павшим солдатам. В конце собрания состоялся торжественный марш.

Как отметил командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии Евгений Никифоров, Россия имеет тысячелетнюю историю и обладает уникальным наследием, объединившим культуры множества народов. Он подчеркнул, что примеры отваги и доблести из истории страны «сформировали наш национальный характер, отношение к военной службе и уважение россиян к ратному труду».

В свою очередь заместитель командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ Сергей Ракаускас отметил, что для военнослужащих авиабазы Хмеймим День России является одним из главных праздников. «Здесь, вдали от Родины, мы также чтим все наши традиции», – сказал Раскаускас.

Вечером российские военнослужащие продолжат отмечать День России. Их ждет концерт ансамбля песни и пляски.