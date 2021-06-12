Инфекционист объяснила, почему пришлось вводить ограничения по коронавирусу в Москве: «Нельзя было расслабляться»

В Москве вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продление выходных в Москве до 19 июня 2021 и новые ограничения в связи с распространением коронавируса было обоснованным решением, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«Ситуация складывается таким образом, что мы видим рост заболеваемости. Отчасти это связано с тем, что люди расслабились и перестали соблюдать элементарные меры защиты. В масках мы уже видим редкого кого. Во-вторых, у нас низкий уровень вакцинации. Почему-то люди считают, что могут обойтись без этого», – сказала она в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению Кожевниковой, указ об ограничениях поспособствует снижению заболеваемости в столице. Вместе с тем она отметила, что каждый житель должен думать сам о своей безопасности и о том, как не заразить окружающих. «Нельзя было расслабляться», заключила инфекционист.

Напомним, 12 июня 2021 глава столицы подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.

Как писал kp.ru, также власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года. Кроме того, в столице закрываются детские игровые зоны и фуд-корты с 13 по 20 июня 2021.