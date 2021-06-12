Сборная России сыграет против Бельгии первый матч на Евро-2020. Фото: REUTERS

Сегодня вечером, 12 июня, в День России, футболисты нашей сборной в Санкт-Петербурге проведут свой первый матч чемпионата Европы 2020. Россия сыграет против мирового лидера рейтинга ФИФА - нам предстоит увидеть матч Бельгия - Россия на Евро-2020.

Эта игра будет очень важной для команды Станислава Черчесова - с бельгийцами дважды играли в отборе на Евро-2020 и оба раза проиграли. Но сейчас же вся Россия будет болеть за наших парней.

КП-Спорт проведет прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором расскажет все подробности поединка на "Арене Санкт-Петербург". Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени, итог матча станет известен ближе к полуночи.

Сборная России после матча с Бельгией проведет еще два поединка на групповом этапе Евро-2020. 16 июня в Санкт-Петербурге будет поединок против Финляндии, а 21 июня - встреча в Копенгагене против команды Дании. Согласно регламенту Евро-2020 в 1/8 финала турнира выходят по 2 лучшие сборные каждой из 6 групп плюс 4 лучшие команды, занявшие третье место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бельгия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу

Свой первый поединок на Евро-2020 будет сыгран командой Черчесова (подробности)

Объявлен стартовый состав сборной России против Бельгии на матч Евро-2020

С первых минут выйдут Шунин - в воротах, Дзюба - в нападении (подробности)