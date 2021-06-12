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В мире12 июня 2021 21:49

Меркель обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

Лидеры Германии и США считают, что Украина должна остаться партнером в транзите газа
Абдулла ШАКИРОВ
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Меркель обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

Меркель обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом проект газопровода «Северный поток – 2». Об этом она рассказала журналистам в ходе саммита G7 в Великобритании.

По словам Меркель, лидеры двух стран посвятили данной теме короткий разговор, сойдясь во мнении, что Украина должна оставаться в будущем партнером в транзите природного газа. Как отметила канцлер ФРГ, Германия и США находятся на правильном пути.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Меркель лично отправится в США для разрешения спора по «Северному потоку – 2».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о планах Вашингтона сделать «все возможное», чтобы газопровод «Северный поток – 2» не удалось запустить. При этом американская сторона отметила, что опасается худших последствий - отравления отношений с Германией.