Мясников предупредил о вреде высококалорийных и соленых супов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Высококалорийные супы с большим содержанием соли могут быть вредны для здоровья, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач Александр Мясников.

Наибольшая концентрация соли, которую человек потребляет в течение дня, содержится именно в супах, сообщил телеведущий. Кроме того, по словам Мясникова, солью насыщен хлеб. Особенно вредно употребление соленых супов для людей старше 50 лет и страдающих сердечными заболеваниями, предупредил он.

Вместе с тем врач признал, что суп помогает при запуске системы пищеварения. Он порекомендовал кушать небольшие порции куриного бульона вместе со вторыми блюдами.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мясников рассказал, как распознать рак пищевода при приеме пищи.

До этого телеведущий сообщил о необычном симптоме, который может свидетельствовать о развитии в организме человека раковых клеток.