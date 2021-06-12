В Госдуме поддержали отказ игроков сборной России преклонять колено на матчах Евро-2020 Фото: REUTERS

Отказ игроков сборной России по футболу преклонять колено на матчах чемпионата Европы нужно уважать, сказал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Решение российской сборной непременно будет обсуждаться зарубежными СМИ, однако на эти споры не следует обращать внимание, сказал депутат «Чемпионату». Он напомнил, что в Европе проигнорировали просьбу России убрать с формы сборной Украины националистический лозунг УПА*, поэтому и «на реакцию Европы нам должно быть все равно».

«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно», – отметил парламентарий.

Перед матчем с Бельгией на Евро-2020 футболисты сборной России не преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) («Жизни темнокожих важны»).

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию встречи подопечных Станислава Черчесова с бельгийцами.

(Украинская повстанческая армия) – запрещенная в России националистическая организация.