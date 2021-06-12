Байден и Макрон обсудили политику в отношении России Фото: REUTERS

Президенты США и Франции обсудили политику в отношении России на полях саммита G7 в Великобритании.

Помимо России, Джо Байден и Эммануэль Макрон подняли вопросы укрепления сотрудничества в рамках Североатлантического альянса, борьбу с терроризмом и политику в отношении Китая. Также лидеры США и Франции обсудили темы борьбы с пандемией коронавируса и «подтвердили свою приверженность реформированию международной налоговой системы в целях устранения несправедливости, порождаемой глобализацией», говорится на сайте Белого дома.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с Байденом проект газопровода «Северный поток – 2».

Саммит G7 проходит в британском графстве Корнуолл. Сайт kp.ru писал о самых странных моментах открытия политической встречи «Большой семерки», в частности о том, как президент Соединенных Штатов заблудился в одном из ресторанов Корнуолла за несколько часов до начала приема у королевы Великобритании Елизаветы II.