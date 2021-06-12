Фестиваль «Блогеры России» собрал более 47 тысяч человек и прошел в шести городах России. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Самый масштабный молодежный фестиваль 2021 года «Блогеры России», посвященный Дню России и Международному дню блогера, собрал более 47 тысяч участников. Фестиваль прошел 12 июня в шести городах страны. В Санкт-Петербурге на него пришли 8500 человек, в Олимпийском парке Сочи – 10800, в Красноярске – 11000, в Екатеринбурге – 11500, в Ростове-на –Дону – 3000, во Владивостоке – 2700 участников.

Во всех городах звучали концерты: зрителей ждали встречи со звездами шоу-бизнеса и соцсетей. В Олимпийском парке федеральной территории «Сириус» выступил Тимати, Егор Шип зажег в Красноярске, Женя Ершов вышел на сцену Екатеринбурга, Катя Адушкина встретилась со своими фанатами в Санкт-Петербурге. Во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону зрители пообщались с Кариной Кросс, Хабибом, Мухой Биттуевым, Аминой Tenderlybae, Никитой Левинским, Эсмеральдой, Любятинкой, Олегом Романенко, Серго и Кахой и другими блогерами. Звезды сцены и соцсетей раздали автографы, рассказали участникам фестиваля о своей жизни, ответили на вопросы и разыграли призы.

Зрители делали фото и видео, пополняя свои страницы в соцсетях ярким контентом, снятым в специально устроенных фотозонах. Гостей фестиваля развлекали зажигательные dj-сеты и выступления танцевальных коллективов. Фестиваль завершился флешмобом «Воздушная красота»: во всех городах-участниках в небо подняли флаг России. Во время фестиваля каждый участник получил белую, синюю или красную атласную ленту, которые затем закрепили на специальной сетке. В финале сделанный участниками триколор взмыл вверх. Вечер закончился конкурсом на лучшее фото с флагом России.

Организаторы фестиваля позаботились о безопасности и соблюдении санитарных мер против коронавирусной инфекции. Всем посетителям бесплатно вручали маски и антисептики. Площадки для активностей фестиваля были устроены таким образом, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию.

"Блогеры России" - ежегодный всероссийский молодежный фестиваль, посвященный Дню России и Международному дню блогера. Впервые фестиваль прошел в 2018 году.