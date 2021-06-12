Пашинян случайно назвал Лаврова президентом России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян оговорился и случайно назвал в свое выступлении на предвыборном митинге главу российского МИД Сергея Лаврова сначала президентом, потом премьером РФ.

"Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях...", - сказал Пашинян в Гехаркуникской области.

Присутствующие на выступлении Пашиняна министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и его жена улыбнулись.

В своей речи политик рассказывал, как из плена в Азербайджане были освобождены 15 армянских военных. Никол Пашинян поблагодарил за их возвращение руководство США, грузинских и европейских партнеров. Особенно он оценил вклад в этой ситуации президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также отдельно отметил вклад генерала-лейтенанта Рустама Мурадова, ставшего командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе за усилия по возвращению нескольких групп пленных ранее.