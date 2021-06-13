Глава МИД Белоруссии попросил западных дипломатов не быть "политиканами". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал недавнее заявление западных дипломатов, аккредитованных в республике. Он отметил, что их слова находятся на грани ультиматумов. Макей посоветовал им не быть политиканами и искать реальные пути решения проблем.

Ранее представительство ЕС в Минске, посольства стран-членов союза, а также США, Великобритании, Швейцарии и Японии в связи с прошедшими переговорами с главой МИД Белоруссии отметили нарастание кризиса в Белоруссии. Они призвали белорусские власти освободить и реабилитировать задержанных в связи с протестами оппозиции людей, соблюдая таким образом права человека.

"Я с удивлением прочитал это заявление послов стран ЕС и некоторых других западных стран, появившееся буквально через пару десятков минут после нашей встречи в МИДе. В моем понимании это – однобокое политическое заявление на грани ультиматумов и требований", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ.

Глава белорусского МИД отметил, что нужно обсуждать конкретные возможности выхода из ситуации. Он подчеркнул, что встреча с западными коллегами была намного более многомерной, исходя из заявления западных дипломатов.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа 2020 года после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, 80,1% голосов), в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В республике против ряда ее лидеров возбуждены уголовные дела. ЕС неоднократно отмечал, что власти Белоруссии нарушают права человека, на что Лукашенко заявлял, что на Белоруссию пытаются воздействовать "извне".