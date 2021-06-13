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В мире13 июня 2021 0:08

Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии

По предварительным данным, после обстрела найдено около 27 пострадавших
Анастасия РЫШКОВА
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Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии.

Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии.

Фото: Александр КОЦ

В сирийском городе Африн погибли по меньшей мере 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК) центра сирийского города Африн и местной больницы. Многие получили ранения. Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Террористы, базируюзиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

По данным Анатолийского агентства, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек.

В мае этого года после удара Израиля в сирийской провинции Латакии один человек погиб и еще двое пострадали. Налет был совершен по складу пластиковых изделий.