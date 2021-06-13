Суборбитальный космический полет на корабле New Shepard продали за $28 миллионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный покупатель заплатил $28 миллионов за возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской компания Blue Origin.

"Продано за $28 млн", - сказал ведущий торгов. Стартовая стоимость была установлена в размере $4,8 млн. Торги продолжались лишь несколько минут.

Аукцион транслировался в субботу, 12 июня, на сайте Blue Origin.

Полет состоится 20 июля 2021 года. Его продолжительность составит около 11 минут. В нем также примут участие глава корпорации Amazon Джефф Безос и его брат Марк. Запуск будет осуществлен в штате Техас. Джефф Безос является владельцем Blue Origin.

В аукционе принимали участие более 7 тыс. человек из 159 стран. Вырученные по итогам торгов средства будут переданы спонсируемому Blue Origin некоммерческому фонду. Его задача состоит в том, чтобы заинтересовать детей получением образования и работой в научно-технической сфере.

Имя покупателя необычного лота будет названа через несколько недель. Кроме того, как ожидается, вскоре объявят имя еще одного человека, который станет членом экипажа.

Blue Origin - одна из компаний, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такая же услуга планируется у компаний Virgin Galactic и SpaceX.