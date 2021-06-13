Российские вузы перевели на удаленку проведение сессий из-за COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд ведущих российских вузов из-за эпидемиологической ситуации и указа мэра Москвы Сергея Собянина об объявлении нерабочими дней с 15 по 19 июня приняли решение о переводе в онлайн экзаменационных сессий и аттестаций.

Так, приказ ректора МГУ Виктора Садовничего гласит о переводе вуза с 13 июня в дистанционный режим проведение сессии и итоговой аттестации.

«Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020–2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в приказе ректора.

Садовничий подписал приказ об установлении с 14 по 19 июня включительно в вузе нерабочих дней. Заработная плата работникам будет закреплена. Продолжить работу в эти дни могут лишь те сотрудники МГУ, «деятельность которых критически важна для обеспечения функционирования вуза.

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» часть экзаменов будет проведена онлайн, сообщается на сайте вуза. При этом вуз частично возвращается на дистанционный режим в целях снижения рисков заражения коронавирусом студентов и сотрудников. Однако отмечено, что предметы, которые невозможно провести онлайн, будут проходить очно в аудиториях, но со строгим соблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Сессии и атестации были переведены на дистанционный режим и в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. В то же время приемная кампания начинается по плану, 19 июня в дистанционном формате, а 30% невакцинировавшихся сотрудников переводятся на удаленку.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице за последнюю неделю резко осложнилась. В связи с этим он подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня.