NYT: Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным из-за Трампа

Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным из-за Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина из-за неудачного опыта экс-главы США Дональда Трампа на саммите в 2018 году.

Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве Байден подойдет к журналистам один. В Кремле подтвердили, что президенты выйдут к журналистам по отдельности.

По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но представители из американской администрации "помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки", пишет газета New York Times.

На предыдущем саммите Россия — США в 2018 году Дональд Трамп усомнился в расследовании американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и "дал Путину возможность распространить ложь". В политических кругах Соединенных Штатов это вызвало недовольство. Сенатор Джон Маккейн заявил, что это было "одно из самых позорных выступлений американского президента".