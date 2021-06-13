Reuters: Лидеры G7 согласовали единый подход к экспорту Китая

Лидеры G7 согласовали единый подход к экспорту Китая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены G7 достигли согласия в подходе к том по отношению к Китаю. Сессия по международным вопросам прошла в субботу в английском курортном городе Карбис-Бэй на юго-западе страны.

"Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем", - приводит агентство Reuters слова источника в администрации президента США Джо Байдена, знакомого с ходом дискуссий лидеров G7.

Источник агентства обратил внимание, что прошли те времена, когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике "семерки", и сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется единый подход "семерки" к практике экспорта Китая по "несправедливо низким ценам".

Ранее телеканал CNN сообщил, что лидеры "семерки" не могут придти к одному мнению относительно подхода к Китаю. Отмечено, что Джо Байден "настоятельно призвал других лидеров публично критиковать антидемократические методы Китая". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили свое согласие с предложением включения "более жестким действиям"относительно Китая. При этом лидеры Германии, Италии и представители ЕС "стремились определить сферы сотрудничества с Китаем".