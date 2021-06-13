Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поп-рок группа Maroon 5 выпустила седьмой стадийный альбом. Он вышел на всех цифровых площадках. Новая работа американских музыкантов получила название "Jordi".

Ранее лидер и вокалист группы Адам Левин сообщил в Instagram, что вместе с командой посвятил этот сборник менеджеру группы и его старому другу Джордану Фельдштейну, которого не стало в 2017 году.

"Я скучаю по нему каждый божий день. И я горжусь тем, что вписал его имя в историю этой группы, которую он помогал создавать с нуля. Мы любим тебя, Джорди", - сказал Адам.

В альбом вошло 14 песен, некоторые из них записаны в дуэте с другими не менее известными музыкантами: певица H.E.R., рэпер Juice WRLD (музыканта не стало в 2019 году. — Прим. ред.), Megan Thee Stallion, Джейсон Деруло, Стиви Никс и другие.

"Jordi" стала первой пластинкой Maroon 5 за несколько лет. Последний раз группа представляла релиз в 2017 году. Альбом "Red pill blues" стал коммерчески успешным.