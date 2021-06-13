Диетолог назвал пять кардинальных ошибок при похудении

Многие люди не интересуются количеством калорий в продуктах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал пять самых распространенных ошибок, которые допускают люди, стремясь похудеть.

Первая ошибка, по словам специалиста, заключается в незнании истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди не интересуются количеством калорий в продуктах, и в результате съедают больше, чем нужно.

"Например, покупают в магазине то, что якобы полезно для фигуры: обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры", обусловленный тем, что он сократил содержание сахара процентов на десять. Но ведь он при этом увеличил содержание жира, или наоборот", – пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Вторая ошибка, по словам диетолога, заключается в том, что многие люди стремительно и резко начинают процесс похудения, ограничивая или меняя свой рацион. Специалист отмечает, что это не может сказаться положительно на организме.

"Когда человек решает, что с понедельника начинает питаться совсем по-другому: либо вечером не ем, либо с утра не ем, либо отказываюсь от всего мясного и белкового, питаюсь одним салатом, это неправильно", – сказал Андрей Бобровский, отметив, что в процессе сам же человек и откажется от своей идеи.

Резкий переход и на физические нагрузки не поможет быстро сбросить вес. Диетолог отмечает, что если человек сходил в спортивный зал и потренировался, а потом не сдержался и съел пельмешек или маленькую булочку, то весь результат будет насмарку.

"Переедание калорийных продуктов сводит на нет все физические нагрузки", – отметил врач.

Четвертой ошибкой названо чрезмерно эмоциональное желание и подход к поставленной задаче. Если сбрасывать вес исключительно на силе воле, то в итоге можно прийти к обратному результату. В таком случае возникает стресс, а он приводит к перееданию.

"У половины людей, которые желают похудеть и у которых раньше не получалось, мы обнаруживаем так называемое психогенное переедание или приступообразное переедание, суть которого в том, что человек на стрессе, на эмоциях начинает переедать, причем вечером", – объяснил эксперт.

Пятая ошибка - лишая себя удовольствия от еды, человек не предлагает себе ничего приятного взамен.

"Это кардинальная ошибка, которая приводит к отсутствию результата", – заключил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.