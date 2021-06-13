NBC: Джо Байден намерен передать Путину "жесткий сигнал"

Джо Байден намерен передать Путину "жесткий сигнал". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве намерены передать российскому лидеру "жесткий сигнал".

По утверждению собеседника телеканала NBC со ссылкой на осведомленные источники, Джо Байден собирается продемонстрировать определенную модель поведению, отличающуюся от того, как вел себя предыдущий президент США.

Подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений, о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший президент США Дональд Трамп.

Напомним, президенты США и России после встречи на саммите в Женеве выйдут к прессе по-отдельности. В Кремле подтвердили информацию, а Белый дом ответил, что такой формат окажется убережет нынешнего президента от ошибки, допущенной Трапом, в период своего президентства, в 2018 году. Тогда он подверг сомнению результаты разведки, полученные от американских спецслужб на фоне кибератак на правительственные объекты.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня. Саммит будет включать рабочую сессию и ещё одну встречу в менее крупном формате. Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим". По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента".