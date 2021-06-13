Последние новости на утро 13 июня 2021: Российские футболисты проиграли Бельгии на Евро-2020

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские футболисты уступили бельгийской сборной в первом матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:3. Встреча проходила 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По итогу матча Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. В следующем туре сборная России сыграет против Финляндии 16 июня.

В НАТО хотят отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе из-за предстоящего саммита США и России в Женеве. Эта мера, находящаяся пока в черновом варианте, будет направлена на снижение напряженности с Россией и подготовкой почвы к диалогу Путина и Байдена 16 июня.

Американский президент Джо Байден заранее отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после встречи на саммите в Женеве 16 июня. Президенты выйдут к прессе по-отдельности. Байден собирается ответить только на вопросы "своих" журналистов. Отмечено, что Байден не хочет повторить ошибки своего предшественника Дональда Трампа, который в 2018 году в разговоре с Путиным усомнился в достоверности спецслужб США, которые расследовали вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Вашингтон воспринимает встречу двух лидеров, как "политическую дуэль". Он отметил, что отказавшись от пресс-конференции с Путиным Байден показал, что боится проиграть ему. Сенатор подчеркнул, что всем ясно на чьей стороне превосходство в этой встрече. В Кремле подтвердили, что президенты выйдут к прессе по-отдельности.

Российские вузы перевели на удаленку проведение сессий из-за ситуации с ковид, о которой ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин. МГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГТУ имени Баумана перешли на дистанционный формат на некоторое время. Отмечено, что и сотрудники вузов также будут переведены на дистанционку.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2, по его мнению, существует. Он отметил, что Китай не достаточно "прозрачно" сотрудничал на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2, а 174 млн человек, заразившиеся инфекцией, должны знать причины появления опасного вируса среди людей.