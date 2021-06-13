Финансист назвал размер необходимой зарплаты для накопления на пенсию Фото: Shutterstock

Чем раньше человек начнет самостоятельно копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. Если житель России хочет, чтобы его доход от накоплений на пенсии составлял 100 тысяч рублей, то ему понадобится заработать примерно 30–40 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 13 июня, рассказал финансовый советник консалтинговой организации «Богатство» Владимир Верещак.

- В большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода, а также инвестировать. Возможны разовые относительно крупные вложения, например, при получении наследства, крупной премии на работе, продаже успешного бизнеса, - объяснил эксперт в интервью изданию «Прайм».

Для того, чтобы брать средства в пенсионном возрасте из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших денег, необходимо ориентироваться на три-четыре процента в год в американских долларах. Данная сумма соответствует дивидендной доходности акций и паёв надёжных организаций и инвестиционных трастов недвижимости.

Владимир Верещак отметил, что при средней доходности рынка в семь процентов ежегодно и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления около 30 миллионов рублей надо будет инвестировать примерно 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей понадобится инвестировать порядка 16,7 тысячи рублей ежемесячно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2020 году в РФ число обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза. Многие жители страны стали забывать о выплатах пенсионных накоплений и годом ранее.