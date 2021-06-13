Депутат Рады заявил о «серьезном ударе» по Украине из-за «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Завершение строительства трубопровода «Северный поток – 2» станет «серьезным ударом» по Украине, затронув каждого жителя этой страны. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.

- Произошло два очень печальных для украинцев события. Достройка «Северного потока – 2» коснется каждого жителя нашей страны, к сожалению. Это коснется всех, поскольку это станет серьезным ударом по экономике, - заявил депутат Рады в эфире телеканала «Наш».

Нестор Шуфрич сказал также, что украинские власти не смогли обезопасить свою страну, вместо этого повторяя «как мантру», что газопровод не будет достроен. Парламентарий отметил, что Киеву изначально надо было бороться не за закрытие проекта строительства трубопровода, а за обеспечение себя транзитным контрактом на более долгий срок.

Как писал сайт kp.ru, накануне канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Джозефом Байденом газопровод «Северный поток – 2». Лидеры ФРГ и Штатов сошлись во мнении, что Украина должна оставаться партнером в транзите природного газа и после завершения строительства трубопровода.