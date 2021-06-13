Опрос: половина россиян хотят получать базовый доход в 30 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идею введения в России безусловного базового дохода, то есть фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства, поддерживает более половины жителей страны. В качестве базового дохода они хотят получать около 30 тысяч рублей в месяц. Об этом в воскресенье, 13 июня, говорится в исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Против идеи ввести в стране базовый доход высказались 12% опрошенных, еще 36% затруднились с ответов. Желаемая сумма такой фиксированной выплаты увеличилась по сравнению с сентябрем минувшего года на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с июнем 2020 года – на 5,1 тысячи рублей.

Чем старше россияне, тем больше среди них сторонников инициативы. Базовый доход поддержали 37% респондентов среди молодежи до 24 лет и 54% опрошенных в возрасте старше 45 лет.

Наиболее высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты со стороны государства оказались у жителей Красноярска, которые хотят получать от 35 600 рублей в месяц, и жителей Москвы (35 тысяч рублей). Самые скромные ожидания в Ростове-на-Дону и Казани – около 26 тысяч рублей ежемесячно, пишет РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее финансист Владимир Верещак назвал размер необходимой зарплаты для накопления на пенсию. По словам специалиста, если человек хочет, чтобы его доход от накоплений на пенсии составлял 100 тысяч рублей, то ему понадобится заработать порядка 40 миллионов рублей.