Врач сборной Дании рассказал, как реанимировали потерявшего сознание Эриксена Фото: REUTERS

Сразу после потери сознания у полузащитника Кристиана Эриксена был пульс, однако он внезапно пропал, поэтому медики приняли решение начать реанимационные мероприятия. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил врач сборной Дании по футболу Мортен Боэсен.

- Сперва спортсмен дышал, у него был пульс, но он внезапно исчез. Как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание, и нам удалось его реанимировать. Когда Кристиана везли в больницу, он разговаривал со мной, - цитирует слова медика издание Associated Press.

Напомним, встреча группы В, где также выступает российская сборная, прошла в минувшую субботу в Копенгагене. В конце первого тайма 29-летний футболист из Дании Эриксен внезапно упал и потерял сознание. Несколько минут врачи оказывали спортсмену первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца, после чего игрока унесли в подтрибунное помещение. Позже УЕФА сообщил, что Эриксен в больнице: он в сознании, его состояние оценивают как стабильное.