Китай планирует осуществить возвращаемую миссию на Марс к 2030 году. Фото: CNSA

Китай намерен к 2030 году осуществить возвращаемую миссию на Марс для сбора и доставки на Землю образцов с Красной планеты. Об этом в ходе пресс-конференции к минувшую субботу сообщил официальный представитель Китайского национального космического управления Сюй Хунлян.

- В ближайшее десятилетие наше государство продолжит реализовывать крупные научно-технические проекты для повышения мощи космической отрасли. Будут продвигаться крупные проекты, связанные с исследованием планет, Луны, пилотируемой космонавтикой, созданием ракет, спутниковым интернетом. Примерно к 2030 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке на нашу планеты образцов с Марса, - сказал он.

Напомним, в прошлом году Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил автоматическую межпланетную станцию «Тяньвэнь-1». В мае посадочный модуль станции совершил успешную посадку на поверхность Марса – это стало первой посадкой китайского космического аппарата на поверхность Красной планеты. Китайский марсоход «Чжужун», входящий в состав этой миссии, " будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата Марса.