Суд отставил под стражей обвиняемого в краже оборудования из «самолета судного дня» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на решение о продлении ареста обвиняемого в краже оборудования из «самолета судного дня» Ил-80 Жоры Хачунца. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщила правозащитник Ольга Бояркина.

- Жалоба защиты не была удовлетворена, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября суд оставил без изменений, - сообщила она в интервью агентству ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса сообщил о вскрытии грузового люка одного из самолетов Ил-80 на аэродроме Южный. Из отсеков воздушного судна пропали 39 радиостанций. Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более один миллион рублей. В январе был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, его заключили под стражу до 5 сентября. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы по делу из-за того, что на месте преступления были найдены следы обуви, не принадлежащие обвиняемому.