Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета 13 июня 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодняшний день в Москве обещает быть самым теплым днем с начала лета текущего года. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, а вода прогреется до 18 градусов тепла, поэтому в столичном регионе уже можно открывать купальный сезон. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В это воскресенье температура воздуха в столице ощутимо повысится и станет на четыре градуса выше среднестатистической нормы.

- Утром на территории Москвы было плюс 21,7 градуса. Сегодня точно будет самым теплым днем за это лето, но не самым последним теплым днем. В июне так тепло еще не было. Думаю, что купальный сезон может стартовать уже сегодня, поскольку вода прогреется до 18 градусов выше нуля, - рассказал Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году откроется во второй половине июня, а вот вода на берегу Азовского моря уже прогрелась.