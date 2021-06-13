Япония проведет антимонопольную проверку Apple и Google Фото: REUTERS

Японское правительство планирует провести антимонопольную проверку деятельности компаний Apple и Google, организации проверяет на препятствование честной конкуренции. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщила газета Nikkei.

По информации издания, в июне комиссия правительства Японии начнет расследование того, как Apple и Google взаимодействуют с местными производителями смартфонов и программного обеспечения.

- Предположительно, американские компании используют свое доминирующее положение, чтобы сдерживать конкуренцию, вынуждая конкурентов устанавливать их инструменты поиска и приложения как стандартное оборудование, - говорится в материалах газеты.

Доля программного обеспечения операционных систем iOS и Android на рынке Японии достигает 90 процентов. Если власти обнаружат какие-либо нарушения или подозрительные транзакции, то они могут ужесточить антимонопольное законодательство.

Как писал сайт kp.ru, в апреле ФАС России возбудила дело против компании Google в связи с доминирующим положением сервисов YouTube на рынке.