Ученые нашли в Индийском океане популяцию вымирающих китов по их песням Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые австралийского Университета Нового Южного Уэльса нашли в водах Индийского океана популяцию вымирающих синих карликовых китов по их песням. Об этом в воскресенье, 13 июня, говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

Специалисты обнаружили китов во время изучения данных Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Гидрофоны зафиксировали песни карликовых синих китов. В ходе исследования частоты, темпа и структуры зафиксированных звуков ученые выяснили, что такие песни не поет ни одна из уже известных групп китов. Если наблюдения подтвердят наличие новой популяции, то она станет пятой в Индийском океане.

- Точное число китов в группе мы пока что не знаем, но есть подозрения, что их достаточно много. Мы слышим огромное количество звуков, - рассказал профессор Университета Трейси Роджерс.

Карликовые синие киты – наименьшие представители в семействе синих китов. Их песни слышны на расстоянии до 500 километров.

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