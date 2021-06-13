Украинская модель погибла в Турции после ссоры с возлюбленным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модель из Украины погибла в Турции при странных обстоятельствах после ссоры с возлюбленным. Трагедия произошла с 33-летней Анжеликой Срабьянц в минувшую пятницу в Стамбуле, пишет издание Страна.ua.

Украинская модель умерла по дороге в больницу, ее тело 11 июня нашли под окнами дома. По информации журналистов, перед смертью девушка поссорилась со своим возлюбленным - дрессировщиком собак Бураком Эрджаном из Турции.

В тот вечер пара поужинала в ресторане, а затем поехала домой, однако в такси у них произошла ссора на почве ревности. По данным издания, в ходе конфликта девушка ударила мужчину кулаком в лицо.

После этого камеры видеонаблюдения сняли, как босая модель пошла за своим молодым человеком в лифт. Дальнейшие события, которые произошли в квартире пары, неизвестны, однако на видео, которое записал Эрджан, слышно, как девушка несколько раз называет его имя и кричит: «Пожалуйста!». Мужчина уверяет, что ранее Анжелика якобы уже пыталась покончить с собой.

В квартире, где разыгралась трагедия, полиция нашла наркотики. Правоохранительные органы задержали Эрджана по подозрению в умышленном убийстве.